Ein sommerlich beschwingtes Konzert zum SaaleMusicum findet am Sonntag, 21. Juli, um 16 Uhr in der Propsteikirche in Thulba statt. "Sommersongs in alten Mauern", lautet der Titel. Gestaltet wird der Nachmittag von der Chorgemeinschaft Thulba e. V. mit ihren zwei Chören, dem "TraditionsChor" unter der Leitung von Nikolaus Metz und "fun@music", dirigiert von Yvonne Roth-Wächter. Als "special guest" konnte Anja Gutgesell gewonnen werden. Begleitet wird sie von David Reß am E-Piano. Nach dem Konzert bietet die Chorgemeinschaft einen kulinarischen und musikalischen Ausklang rund um die Propsteikirche St. Lambertus. sek