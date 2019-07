Sommerserenade leitet Pfarr- und Dorffest ein

Am Vorabend des Pfarr- und Dorffestes findet am Samstag, 20. Juli, als einer der kulturellen Höhepunkte des Jahres die Sommerserenade im Klostergarten der Awo statt. Unter der Leitung von Walter Forchert, des langjährigen Konzertmeisters der Bamberger Symphoniker, spielt das Quartett Bamberg. Zur Aufführung gelangen Werke von Vivaldi, Haydn, Mozart und Schubert.

An diesem Abend tritt der Solo-Oboist der Staats-Philharmonie Nürnberg, der Brasilianer Paulo Arantes, auf. Er gehört zu den besten Vertretern seines Fachs; ebenfalls die Geigerin Dorothea Biehler vom Mozarteum Orchester in Salzburg sowie die Bratschistin Agnes Répaszky von der Camerata Salzburg. Und Karl-Heinz Busch wird nicht nur Cello spielen, sondern auch das Konzert moderieren. Konzertbeginn ist um 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der benachbarten Kirche statt.

Am darauffolgenden Sonntag wird dann gefeiert. Es hat schon ein besonderes Flair, wenn am Marktplatz am Sonntag, 21. Juli, das Pfarr- und Dorffest mit Jakobimarkt gefeiert wird. Turnusmäßig organisiert heuer der Pfarrgemeinderat das beliebte Fest. Es beginnt mit einer Kirchenparade um 9.45 Uhr am Marktplatz, begleitet von den Itzgrunder Musikanten mit ihrem Dirigenten Stefan Pechmann. Anschließend findet in der Pfarrkirche Sankt Peter und Paul die Festmessfeier statt. Um 11 Uhr treffen sich alle Gäste zum Weißwurstfrühschoppen am Marktplatz.

Der Jakobimarkt ist ebenfalls ab 11 Uhr geöffnet. Großer Wert wird hier auf regionale Angebote gelegt. Der Festbetrieb mit vielen unterhaltsamen Angeboten für Kinder - unter anderem gibt es Kinderschminken, Wasserspiele und die große Hüpfburg - beginnt um 14 Uhr. Bei einer Tombola kann jeder sein Glück versuchen.

Während des ganzen Festes sorgen die Vereine für Speis' und Trank. Musikalische Unterhaltung gibt es dann ab 15.30 Uhr wieder von den Itzgrunder Musikanten.