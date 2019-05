Unter dem Motto "Wo gesungen wird, da lass dich ruhig nieder ..." laden sieben Chöre aus der Gemeinde Heroldsbach am Samstag, 1. Juni, um 19 Uhr zu einem launigen Liederabend auf dem Dorfplatz ein. Anschließend darf unter dem Sternenhimmel bei Bier, Wein und einer zünftigen Brotzeit noch ein schöner Abend verbracht werden. Der Erlös soll dem Wiederaufbau des Kreuzes am Weinberg zugutekommen. Bei Regenwetter findet die Sommerserenade in der St.-Michael-Kirche gegenüber dem Dorfplatz statt. red