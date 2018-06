Sommerserenade in der Teufelshöhle

Einen musikalisch vielseitigen Höhlenabend mit dem Titel "Musikalische Wasserträume und Höhlenzauber" präsentiert die Katholische Erziehergemeinschaft (KEG) Oberfranken am Freitag, 29. Juni, ab 18.30 Uhr in der Teufelshöhle Pottenstein . Es musizieren Julia Deutsch, Michaela Horn, Verena Behm, Kristina Kemeth und Barbara Grellner vom Volkslied über Barock, Klassik, Romantik hin zu Pop in wechselnden Besetzungen mit Klavier, Querflöte, Gesang und Überraschungsinstrumenten. Karten gibt es an der Abendkasse. red