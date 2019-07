Sommerschneidekurs mit Brotzeit

Hans Schilling vom Obst- und Gartenbauverein Wiesenttal hält am Donnerstag, 1. August, einen Sommerschneidekurs an den Bäumen, die er im Winterschnittkurs geschnitten hat. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Obstwiese am "Alten Berg" beim Anwesen Hohe-Lorenz. Eine Ausschilderung weist den Weg. Anschließend wird eine Brotzeit angeboten. Zur besseren Planung ist eine Anmeldung bis Sonntag, 28. Juli, bei Norbert Jungkunz, Telefon 09196/98204, E-Mail norbert.jungkunz@t-online.de, erwünscht. red