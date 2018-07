Ein Führung für Kinder und Eltern findet im

Schloss Rosenau am Sonntag, 8. Juli, um 15 Uhr unter dem Motto "Sommerschloss und heiße Chocolade" statt. Eine Zeitreise der besonderen Art können Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren machen. An einer gedeckten Tafel können sie heiße "Chocolade" aus feinen Porzellantassen trinken. Bitte anmelden unter Telefon 09563/30 8410. Treffpunkt ist der Museumsladen am Schloss Rosenau. red