Wallersberg 19.07.2019

Sommernachtsfest der Gartenfreunde

Der Obst- und Gartenbauverein Jurafreunde lädt zu seinem Sommernachtsfest ein. Gefeiert wird am Samstag, 27. Juli, ab 18 Uhr in Wallersberg am Feuerwehrhaus. Es gibt frische Salate, Grillspezialitäten...