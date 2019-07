Sommernachtsfest beim Tennisclub

Der Höhepunkt des Vereinsjahres steht beim Tennisclub an. Am Samstag um 15 Uhr finden die Endspiele der Einzelvereinsmeisterschaft statt. Da das Wetter voraussichtlich mitspielt, würden sich die Veranstalter über viele Zuschauer freuen. Das Sommernachtsfest beginnt um 19 Uhr. Selbstverständlich wird wieder für Essen und Trinken gesorgt. Am Sonntag stehen ab 14 Uhr die die Endspiele der Mixed- und Doppelvereinsmeisterschaften auf dem Programm. Es wäre schön, wenn wieder viele Kuchen, Salat oder Nachspeisen mitbringen würden. red