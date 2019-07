Der Tennisclub lädt seine Mitglieder, Freunde und Gönner zum Sommernachtsfest am Samstag, 3. August, ein. Beginn ist um 19 Uhr. Am Nachmittag finden Endspiele der Vereinsmeisterschaften statt, ebenso am Freitag. Fürs leibliche Wohl der Gäste ist an beiden Tagen gesorgt. red