Schondra 17.07.2019

Sommernachtsfest beim Musikverein

Das Sommernachtsfest beim Musikverein Schondra findet am Samstag, 27. Juli, am Musikerheim in Schondra statt. Der Verein lädt ab 18 Uhr zu zünftiger Blasmusik und Plootz aus dem Backofen ein. sek