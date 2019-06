Sommernachtsfest bei den Sportfreunden

Die Sportfreunde Althausen veranstalten am Wochenende 29. Juni bis 1. Juli ein Sommernachtsfest. Beginn ist am Samstag mit einem italienischen Abend bei Chiccio Bello. Am Sonntag gibt es ab 11.30 Uhr Mittagessen, um 17 Uhr spielen die Rhöner Rucksackmusikanten für die Gäste auf. Außerdem gibt es eine Kaffeebar sowie eine Hüpfburg für die kleinen Gäste. Am Montag gibt es ab 17.30 Uhr traditionell Knöchlich mit Kraut. Wegen des vorhergesagten Wetters wird für ausreichend Schattenplätze gesorgt, teilt der Verein mit. sek