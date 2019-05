Sommernacht der Singgemeinschaft

Zum Genießen einer lauen Sommernacht lädt auch in diesem Jahr die Singgemeinschaft Pretzfeld zur Sommerserenade unter den Rathaus-Arkaden in Pretzfeld ein. Unter der Leitung von Udo Reinhart möchte die Chorgemeinschaft mit beschwingten Melodien am Samstag, 1. Juni, um 19 Uhr auf sommerliche Lebensfreude einstimmen und anschließend einen schönen Sommerabend mit den Gästen genießen. Auch in diesem Jahr können sich die Besucher nach dem Konzert auf ein Buffet und Getränke freuen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Rathaussaal statt. red