Sommermusik in der Stadtpfarrkirche

Am Sonntag, 28. Juli, laden die Vokalgruppe "Nuova Canzone", Flötistin Anne-Rose Werners und Kirchenmusikerin Jitka Maisel zu einer Sommermusik in die Stadtpfarrkirche in Lichtenfels herzlich ein. Das Konzert mit einem kurzweiligen, aus barocker und zeitgenössischer Musik bestehendem Programm beginnt um 17 Uhr. Bei freiem Eintritt wird um großzügige Spenden zur Deckung der Kosten gebeten. Im Anschluss an den musikalischen Genuss besteht die Möglichkeit, auf dem Kirchplatz den Abend bei einem Glas Wein gemütlich ausklingen zu lassen. Foto: privatr