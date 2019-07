Sommerkonzert mit Vokalensemble

Das Vokalensemble "Voicegarden" aus Münchaurach veranstaltet am Samstag, 13. Juli, zusammen mit dem Bläserensemble "Brässluft" das Konzert "Sommertöne in Münchaurach" am Hirtenberg 1. Die Zuhörer dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Das Publikum darf gerne Campingstühle und Decken mitbringen, um es sich auf der Obstwiese gemütlich zu machen. Ein Großteil wird auch bestuhlt. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Klosterkirche statt. Einlass ist um 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wer an der Verlosung von zwei Wohnzimmerkonzerten und weiteren Preisen teilnehmen möchte, kann sich Karten bei der Sparkasse Münchaurach oder der Bäckerei Hußnätter in Oberreichenbach sichern. red