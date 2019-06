Ebermannstadt 25.06.2019

Sommerkonzert in der Aula der Mittelschule

Der Musik- und Gesangverein Ebermannstadt lädt unter dem Motto "Singend und musizierend in die heißen Tage" zu seinem Sommerkonzert am Sonntag, 30. Juni, um 19 Uhr in die Aula der Grund- und Mittelsch...