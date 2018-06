Sommerkonzert des Gymnasiums

Der Sommer ist da und die letzten Wochen des Schuljahres sind eingeläutet. Nicht nur der Kissinger Sommer ist im Gange und die Fußball-Weltmeisterschaft, sondern auch das Sommerkonzert am Jack-Steinberger-Gymnasium steht vor der Tür.

Ganz im Sinne der Vielseitigkeit haben verschiedene Ensembles des Gymnasiums, einige Klassen und Solisten ein abwechslungsreiches Programm einstudiert, um am Dienstag, 26. Juni, um 19 Uhr in der Aula ein unterhaltsames Sommerkonzert zu präsentieren. Für das leibliche Wohl in der Pause sorgt die Q11. sek