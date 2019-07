Zu ihrem Sommerkonzert am Montag, 22. Juli, um 19 Uhr in der neuen Aula laden Schülerinnen und Musiklehrkräfte der Maria-Ward-Schule Bamberg ein. Unter dem Motto "Can You Feel The Love Tonight" singen und musizieren Chöre, Orchester, Solisten und Kammermusikensembles ein Programm aus verschiedenen Jahrhunderten und Stilrichtungen. In der Pause spielt die Jazzcombo, es gibt Speisen und Getränke. red