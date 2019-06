Sommerkirchweih unter den Linden

Von Freitag, 28. Juni, bis Montag, 1. Juli, findet in Heiligenstadt die Sommerkirchweih statt. Zum Auftakt am Freitag wird Bürgermeister Helmut Krämer (Einigkeit) mit Braumeister Roland Aichinger um 18 Uhr den Bieranstich unter den Linden auf dem Marktplatz in Heiligenstadt vornehmen. Am Samstag ist ab 14 Uhr Schausteller- und Kirchweihbetrieb. Ab 17 Uhr ist Livemusik mit "Big Sound Jack" zu hören. Nach dem Kirchweihgottesdienst am Sonntag um 9.30 Uhr in der St.-Paul-Kirche ist Kirchweihbetrieb und ab 11.30 Uhr Jahrmarkt auf dem Marktplatz. Am Kirchweihmontag ist ab 14 Uhr Schaustellerbetrieb und Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen. Ab 18 Uhr sorgt das "Duo Hollywood" musikalisch für Stimmung. red