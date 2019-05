Sommerkirchweih in Niederndorf

Eingeladen wird zur Niederndorfer Sommerkirchweih, die der ASV vom 30. Mai bis 2. Juni veranstaltet. Auftakt ist am Donnerstag um 10 Uhr mit dem Bieranstich und Frühschoppen mit den Regnitz-Musikanten, ab 15 Uhr sorgt "DJ Skky" für Stimmung. Am Freitag ab 19.30 Uhr gibt es rockige Musik von "Faded Glory". Am Samstag hat ab 14 Uhr der Ausschank geöffnet und es gibt Gegrilltes, bevor ab 19.30 Uhr "Audiocrime" aufspielt. Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit Gottesdienst, Frühschoppen und Mittagessen. Weiter im Kerwa-Programm geht es ab 11 Uhr mit Musik von den "Ehemaligen" aus Münchaurach und ab 17 Uhr mit Livemusik von Conny. red