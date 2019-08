"Geh aus mein Herz und suche Freud" - unter diesem Motto lädt die "Sommerkirche am Walberla" für Freitag, 9. August, um 18.30 Uhr in das Schloss Hundshaupten mit Besuch der St.-Anna-Kapelle ein. Musikalische Umrahmung erfolgt durch den Posaunenchor der Kirchengemeinde Hetzelsdorf. Der Abend klingt mit einem Beisammensein mit Brotzeit in der Wildparkschänke im Wildpark Hundshaupten aus. red