Die "Sommerkirche am Walberla" lädt ein für Freitag, 2. August, um 18.30 Uhr in die St.-Moritz-Kapelle im Wald oberhalb von Leutenbach. "Das Jagdhorn - der Klang des Waldes" - Mesner Eustachius Kern führt durch eine besinnliche Stunde mit den Jagdhornbläsern. Der Abend klingt bei einem gemütlichen Beisammensein mit Brotzeit in der Brennerei "Peterhof" in Ortspitz aus. red