Die Veranstaltungsreihe "Sommerkirche" des Pfarreienverbundes Ehrenbürg und von dem "Fränkischen Genießerland rund ums Walberla" endet am Freitag, 20. September, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Pinzberg mit dem Kinofilm "Papst Franziskus, ein Mann des Wortes". Bei der anschließenden Einkehr im Gasthaus Eger (Hack) in Pinzberg besteht die Möglichkeit zu geselligem Beisammensein. red