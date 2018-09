"Sommerkirche" in der Burgkapelle Regensberg

Am Freitag, 21. September, um 18.30 Uhr findet die Abschlussveranstaltung der Reihe "Sommerkirche 2018" des Seelsorgebereiches Ehrenbürg und des Tourismusverbandes "Rund ums Walberla" in der Burgkapelle in Regensberg mit Gitarrenbegleitung von Veronika Herlitz statt - ein Abendgebet in den Bergen. Bei der anschließenden Einkehr im Berggasthof Hötzelein besteht die Möglichkeit zu geselligem Beisammensein, zum Gespräch und zum Abendessen. Die Teilnahme ist kostenlos. red