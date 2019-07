Sommerkirche des Seelsorgebereiches

Auch in diesem Jahr lädt der Seelsorgebereich Ehrenbürg - das sind alle Pfarreien rund ums Walberla und der Tourismusverband "Rund ums Walberla" - zu seiner Sommerkirche ein. Feriengäste, Ausflügler und Einheimische sind zu den kommenden sieben Veranstaltungen eingeladen. Die nächste Veranstaltung findet am Freitag, 26. Juli, in Kirchehrenbach am Landeplatz der Gleitschirmflieger oberhalb des Lindenkellers statt. Das Thema lautet "Atmen wir den frischen Wind". Der Familienkreis der Pfarrei Kirchehrenbach gestaltet den besinnlichen Teil mit Gedanken, Texten und Liedern zu diesem Thema. Anschließend sind alle zur Einkehr auf dem Lindenkeller willkommen. red