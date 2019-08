Sommerkirche befasste sich mit spiritueller Kraft des Windes

Nach Betrachtungen über die Elemente Feuer, Wasser und Erde stellte der Familienkreis der Pfarrei St. Bartholomäus in Kirchehrenbach in diesem Jahr die Luft in den Mittelpunkt seiner meditativen Gedanken und Lieder bei der Sommerkirche zum Thema "Atmen wir den frischen Wind". Eingeladen dazu hatten der Seelsorgebereich Ehrenbürg und der Tourismusverband "Rund ums Walberla". Als Ort für diese Veranstaltung hatte man den Landeplatz der Drachenflieger in der Nähe des Lindenkellers in Kirchehrenbach ausgewählt.

Birgit Bail und Moni Langer zeigten einen kleinen Querschnitt der Bereiche auf, in denen Menschen auf diesen unsichtbaren und doch so wirkungsvollen Grundbaustein ihres Lebens angewiesen sind. Erich Wagner legte dar, dass die Luft wegen ihrer überaus geheimnisvollen Kraft oft mit dem Geist und der Schaffensmacht Gottes in Verbindung gebracht worden sei.

Nach der geistlichen Stärkung kehrten viele noch am Lindenkeller ein, um bei guten Gesprächen und einer Brotzeit den Tag ausklingen zu lassen. red