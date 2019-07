Sommerkerwa mit Antik- und Trödelmarkt

Der Markt Küps veranstaltet seine Kirchweih von Donnerstag, 25. Juli, bis Montag, 29. Juli. Am Freitag, 26. Juli, findet um 18 Uhr ein ökumenischer Kirchweihgottesdienst am Rathaus statt, um 19.30 Uhr gibt es Livemusik mit "Two Wings". Am Samstag, 27. Juli, spielt die Band "Sitt". Am Sonntag, 28. Juli, findet neben Kirchweihgottesdiensten und einem vielfältigen Kulturprogramm auch ein Antik- und Trödelmarkt rund um das Rathaus statt. Die Kirchweih endet am Montag mit Livemusik ab 18 Uhr mit der "United Daddies Blues Band". red