Die Kirchengemeinde St. Matthäus Neuses lädt zum Sommergottesdienst in der Kapelle von Schloss Callenberg ein. Er findet am kommenden Sonntag, 21. Juli, um 15.30 Uhr statt. Die Predigt hält Pfarrer Ralph Utz. Die musikalische Umrahmung liegt in den Händen von Arno Seifert, der mit Gitarre und am Klavier Werke Alter Meister präsentiert. red