Der TSV Oerlenbach feiert am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Juli, auf seinem Sportgelände ein Sommerfest. Beginn des Festbetriebes ist am Samstag um 15 Uhr mit dem "Tag des Mädchenfußballs". Hier können interessierte Mädchen von fünf bis zwölf Jahren an einem Schnuppertraining teilnehmen. Der Festbetrieb am Sonntag beginnt um 11.30 Uhr mit Mittagessen im Sportheim. Um 14 Uhr ist der Saisonauftakt der Jugendfußballer sowie einem Schnuppertraining der U7 (ab vier Jahre). Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt. sek