Seit zehn Jahren gibt es den Bienenhaus-Stammtisch am Lehrbienenstand des Münnerstädter Imkerveins. Aus diesem Anlass veranstaltet der Stammtisch am Donnerstag, 8. August, ein Sommerfest am Lehrbienenstand. Beginn ist um 14 Uhr. Im Mittelpunkt des Festes steht dabei ein gemeinsames Singen der Besucher. Jeder der Spaß hat am Singen, kann teilnehmen. eik