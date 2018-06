Sommerfest vor dem Wasserschloss

sek



Am Sonntag, 24. Juni, findet auf dem Kirchplatz vor dem Wasserschloss in Thundorf das Sommerfest des Kinderhauses "Unterm Regenbogen" statt. Das Fest beginnt mit der Kinderaufführung unter dem Motto "Der eine der ist so und der andere der ist so". Neben der Aufführung gibt es noch viele weitere Aktionen "Rund um den Bauernhof", Schminken der Kinder und die große Tombola. Das Programm, zu dem auch eine Fotobox zählt, ist bis 17 Uhr ausgelegt. Für Essen ist gesorgt.