Am Sonntag, 7. Juli, veranstaltet der Kindergarten St. Martin in Untererthal sein Sommerfest unter den Kastanien am Feuerwehrhaus. Festbeginn ist um 11.30 Uhr mit einem Mittagessen. Um 14 Uhr findet die Aufführung der Kindergartenkinder statt. Das Motto in diesem Jahr lautet "In unserm Körper ist was los". Während des Nachmittags sind außerdem verschiedene Spielstationen für die Kinder aufgebaut. Auch deswegen muss eine Sperrung erfolgen. Die Durchfahrt in der Von-Erthal-Straße ist zwischen 13.30 und 17 Uhr nicht möglich. sek