Sommerfest und Theaterbesuch

Das jährliche Sommerfest des Trimm- Dich-Vereins für aktive und passive Mitglieder findet am Freitag, 12.Juli, statt. Für diejenigen die wandern möchten, ist Treffpunkt um 17 Uhr vor dem Gasthof "Zum Hirschen". Für die Nichtwanderer startet das gemütliche Beisammensein um 19 Uhr im Außenbereich des "Gasthofes zum Hirschen". Sollte das Wetter nicht optimal sein, treffen sich alle im Lokal.

Der Trimm-Dich-Verein weist auf einen Termin um Vormerken hin: Am Donnerstag, 25. Juli, steht der Theaterbesuch in Maßbach an. Gespielt wird die Komödie "Wir sind sie Neuen". Die Teilnehmer bilden Fahrgemeinschaften. Interessierte finden sich um 19 Uhr an der Schule ein. Anmeldungen für beide Veranstaltungen nimmt Werner Dengler unter Tel.: 09725/9816 entgegen. sek