Sommerfest und Tag der offenen Tür im Haus Waldenfels

Bereits zum dritten Mal laden die Verantwortlichen des Seniorenzentrums Waldenfels im Rahmen des Stadtfestes zu einem bunten Sommerfest mit Tag der offenen Tür ein.

In der Ernst-Putz-Straße 4 in Bad Brückenau warten am Sonntag, 30. Juni, zahlreiche Informationen, Attraktionen und Leckereien auf die Besucher. Den Anfang macht ein ökumenischer Gottesdienst ab 10.30 Uhr. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen und Leckereien vom Grill. Liebhaber von Kaffee und Kuchen kommen ab 14 Uhr auf ihre Kosten.

"In diesem Jahr haben wir wieder ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt zusammengestellt", berichtet Sibel Linz, Heimleiterin des Seniorenzentrums Waldenfels. Für musikalische Umrahmung sorgt ab 11.30 Uhr Alleinunterhalter Harry Mack.

Alpakas und Lamas zu sehen

Höhepunkte sind die Auftritte der Showtanzgruppe um 13.30 Uhr und der Besuch der Alpakas und Lamas um 14.30 Uhr. Der Helferkreis Waldenfels organisiert auch wieder einen Floh- und Trödelmarkt. Der Erlös der Verkaufsstände geht unter anderem an wohltätige Zwecke.

Um 14 und um 15 Uhr haben Interessierte die Gelegenheit, an Führungen durch die im Jahr 2016 eröffnete Pflegeeinrichtung mit Servicewohnen teilzunehmen. Zudem finden ganztags Führungen durch die im Jahr 2017 eröffnete Tagespflege-Einrichtung statt. red