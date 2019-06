Sommerfest und Operettenaufführung

Am Samstag, 29. Juni, um 19.30 Uhr findet zum letzten Mal die Kultoperette "Im Weißen Rössl" im E.T.A-Hoffmann-Theater statt. Das für den 30. Juni im Theater geplante Sommerfest des Wirtschaftsclubs Bamberg mit anschließender Vorstellung wird mit der Aufführung am 29. Juni zusammengelegt. Bereits für den 30. Juni gekaufte Eintrittskarten behalten dabei ihre Gültigkeit. Sollten erworbene Karten nicht wahrgenommen werden können, ist eine Erstattung möglich. Karteninhaber werden gebeten, sich per E-Mail an vorstand@wirtschaftsclub-bamberg.de zu wenden. Die Vorstellung von "Im Weißen Rössl" unter der Regie von Sibylle Broll-Pape beginnt um 19.30 Uhr im Großen Haus. Die Veranstaltung des Wirtschaftsclubs für Gäste mit VIP-Ticket beginnt mit dem Sommerfest inklusive Sektempfang und Catering um 18 Uhr in der Treffbar des Theaters. red