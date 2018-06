Sommerfest statt Fläär

ksta



Viel vorgenommen hat sich die Freiwillige Feuerwehr Nüdlingen am Samstag, 23., und Sonntag, 24. Juni. Normalerweise fand zu diesem Termin stets das Dorffest "Nüdlinger Fläär" statt. Für heuer fand sich jedoch kein Festausschuss aus mehreren Ortsvereinen, der das Fest vorbereiten konnte. Vor allem fand sich kein Vorsitzender. Da der Termin frei war, überlegte sich der Vorstand des Feuerwehrvereins, unter dem Namen "Sommer-Alarm" ein Sommerfest der Feuerwehr alleine zu stemmen. Von dieser Erfahrung könnten die Floriansjünger dann im kommenden Jahr zehren, wenn sie ihr 150-jähriges Gründungsfest groß feiern.Die Feuerwehr Nüdlingen hat sich für den "Sommer-Alarm" einen bunten Mix aus verschiedenen Programmpunkten überlegt. Zu den Highlights zählt am Samstag im Hof der Feuerwehr die Live Musik mit "Kojack". Vielen ist die Band vom Bad Kissinger Rakoczyfest oder vom "Ab geht die Lutzi Festival" bekannt. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und endet um 2.30 Uhr. Public Viewing auf Großleinwand gibt es bei der WM-Fußballübertragung und dem Spiel Deutschland gegen Schweden. An der Cocktailbar werden frisch gemixte und leckere Cocktails angeboten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.Am Sonntag gibt es Mittagessen sowie eine Kaffee- und Kuchenbar. Spiele und Spaß werden für Kinder und Eltern vorbereitet. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band "Vollblech". Am Sonntag beginnt das Fest um 11 Uhr und endet um 18 Uhr.