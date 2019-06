Sommerfest rund ums Feuerwehrhaus

Alljährlich an Fronleichnam veranstaltet die Feuerwehr ihr Sommerfest rund um das Feuerwehrhaus "An der Döberten". So auch in diesem Jahr, wenn am heutigen Donnerstag mit allerlei Spezialitäten gefeiert wird. Nach dem 8.30-Uhr-Gottesdienst in der Pfarrkirche findet die eucharistische Fronleichnamsprozession zu den vier Altären im Ort statt. Anschließend findet bei der Feuerwehr ein Frühschoppen statt. Dazu spielt die Uetzinger Blaskapelle auf. Zum Mittagessen werden Schäuferla und Rollbraten mit Klößen serviert. Am Nachmittag werden zum Kaffee selbst gebackene Kuchen und Torten angeboten. Um 14 Uhr unterhält das Schulorchester des Musikvereins, die "Nussolinos". Alleinunterhalter Holger wird ab 18 Uhr für Stimmung sorgen. red