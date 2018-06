Sommerfest mit Sport

sek



Das Sommerfest des Action-Kindergartens Ebenhausen am Samstag, 30. Juni, steht unter dem Motto "Sport macht Spaß!". Beginn ist um 14 Uhr mit einer Aufführung der Kinder in der Turnhalle. Um 15 Uhr startet der Festbetrieb am Kindergarten. Bei schönem Wetter stellen sich um 16 Uhr die Sportvereine auf der "Action Wiese" neben dem Kindergarten vor.