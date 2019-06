Das Sommerfest der Elan-Netzwerfrauen findet am Samstag, 6. Juli, im Golf-Club statt. Es beginnt um 15 Uhr mit einer kurzen Golf-Demonstration. Nach dem Golfen, ab 19 Uhr, findet das Abendessen statt. Wer nur beim Abendessen dabei sein will, ist ebenfalls eingeladen, möchte dies aber bei der Anmeldung vermerken. Um Anmeldung der Teilnehmerinnen per E-Mail an info@elan-coburg.de wird gebeten. red