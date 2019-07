Sommerfest mit den "Chicolores"

Am kommenden Freitag lädt der DJK-TSV Pinzberg zum großen Sommerfest und hat mit den "Chicolores" einen musikalischen Leckerbissen im Köcher. Nach dem gefeierten Open Air im Rahmen der 950-Jahr-Feier 2012 wollen die "Chicos" auch in diesem Sommer für einen Höhepunkt im Festzelt am Pinzberger Sportplatz sorgen. Die neun Musiker versprechen neben dem gewohnt bunten Stilmix aus Dance, Pop, House, Reggae, Hip Hop und Discohymnen eine extrem tanzbare Zeitreise in die 80er, 90er und 2000er Jahre. Rechtzeitiges Erscheinen lohnt sich laut Veranstalter, denn bis 20.30 Uhr gibt es an der Abendkasse vergünstigte Karten zu sechs Euro. Anschließend beträgt der Eintrittspreis acht Euro. Einlass: 19 Uhr, Beginn 21 Uhr. red