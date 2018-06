Sommerfest im Zelt der Religionen

"Blechprojekt" spielt



Marion Krüger-HundrupKlar: "Der Himmel geht über allen auf" - gleich ob Jude, Christ, Muslim oder Angehöriger anderer Glaubensrichtungen. So ist dieses himmlische Motto, das der Förderverein "Zelt der Religionen" dem heutigen Sommerfest verpasst hat, durchaus eingängig. Zumal das Zelt am Markusplatz generell für ein harmonisches Miteinander der Religionen steht, die durch gemeinsame Werte und Anliegen verbunden sind."Jeder ist eingeladen, mitzufeiern!", betont Diakonin Andrea Hofmann, Geschäftsführerin des Vereins. Mit ihren Mitstreitern Diakon Ulrich Ortner und Pastoralreferent Hubertus Lieberth hat sie ein buntes Programm zusammengestellt. Unterstützt wurden sie dabei von Birgit Asbek, die die Bamberger Baha'i vertritt, und von Pastoralreferent Gregor Froschmayr, Beauftragter für das "Zelt der Religionen" im Erzbischöflichen Jugendamt.Das Sommerfest beginnt um 18 Uhr mit einer multireligiösen Feier. Unter anderen werden Martin Arieh Rudolph von der Israelitischen Kultusgemeinde Bamberg , der evangelische Dekan Hans-Martin Lechner, der katholische Diakon Ortner und Imam Coskun Sirri Mert mitwirken. Das "Blechprojekt" steuert die musikalische Begleitung bei und wird auch danach aufspielen.Ein Picknick mit kulinarischen Genüssen aus verschiedenen Kulturen folgt - völlig alkoholfrei versteht sich. Außerdem sollen Luftballons mit Friedenswünschen, die die Festbesucher selbst formulieren können, gen Himmel steigen. Und da die geplanten Überraschungen keine Überraschungen mehr wären, wenn sie an dieser Stelle geschildert werden würden, gibt es selbstredend keine näheren Informationen.Dafür macht Pastoralreferent Froschmayr darauf aufmerksam, dass die Fußball-Weltmeisterschaft auch am "Zelt der Religionen" nicht spurlos vorübergeht. Am Sonntag, 24. Juni, gibt es dort von 17 bis 20 Uhr eine Kicker-WM: "Interkulturell, interreligiös, international!", bringt Froschmayr diesen sportlichen Wettkampf auf eine Kurzformel. Obendrein versichert er,dass zu diesem Zeitpunkt in Russland kein WM-Spiel ausgetragen wird.Sowohl das Sommerfest als auch die Kicker-WM finden bei jedem Wetter statt: "Bei Regen stellen wir Pavillons auf", erklärt Andrea Hofmann. Für die Kicker-WM müssen sich Spieler mit vollem Namen bis zum 21. Juni anmelden auf www.kjg-bamberg.de oder per WhatsApp: 0176 /5672638.