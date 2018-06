Sommerfest im Kindergarten

sek



Am Sonntag, 1. Juli, veranstaltet der Kindergarten St. Martin Untererthal sein Sommerfest am Feuerwehrhaus. Das Fest beginnt um 11.30 mit Mittagessen, um 14 Uhr findet die Aufführung der Kinder statt. Zudem warten weitere Aktionen auf die Kinder. Der Elternbeirat bietet Kuchen an. Von 13 bis 18 Uhr ist die Von-Erthal-Straße am Feuerwehrhaus für den Durchgangsverkehr gesperrt.