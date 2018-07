Sommerfest im "Domino"

Das Jugend- und Kulturzentrum "Domino" lädt am Donnerstag, 12. Juli, zum alljährlichen Sommerfest im Freien ein, diesmal unter dem Motto "30 Jahre Domino am Anger". Ab 16 Uhr ist mächtig Action im und vorm Haus. Ab 18 Uhr gibt es vegane Pilzpfanne und Livemusik. Bei Regen findet alles drinnen statt. Alle sind eingeladen, den Sommer und 30 Jahre "Domino" am Anger zu feiern. red