Sommerfest im Bitterlehen

Die Ortsverbände von CSU und JU laden morgen zum Sommerfest an der Maschinenhalle Schaller im Bitterlehen in Marktschorgast ein. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Sitzplätze in ausreichender Menge stehen auf dem Platz vor und in der Halle zur Verfügung. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Ab etwa 18 Uhr können die kleinen Festbesucher Stockbrot am Lagerfeuer backen. Ab 19 Uhr spielt Berthold Müller zur Unterhaltung auf.