Sommerfest des Seniorenkreises

Der Seniorenkreis der evang.-luth. Kirchengemeinde trifft sich nicht, wie in der Jahresplanung vorgesehen, am 9. Juli, sondern bereits eine Woche vorher, am Montag, 2. Juli, um 14.30 Uhr im Gemeindehaus zum Sommerfest. Auch Gäste sind willkommen. Am Dienstag, 3. Juli, um 19 Uhr findet das Treffen des Besuchsdienstkreises Altenheim im Gemeindehaus statt. Es werden Termine und Informationen besprochen. Wer Interesse an dieser ehrenamtlichen Arbeit hat und sich vielleicht mit einbringen möchte, ist eingeladen. mts