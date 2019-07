Sommerfest des Seemannschoresl

Für die Chorleiterin Julia Günter ist es der erste große Auftritt mit dem Seemannschor auf dem Sommerfest an der Kajüte in Ketschendorf am Samstag, 13. Juli. Die Seemänner starten mit dem Gorch Fock-Lied. Bei rein chorischen Liedern wie "Sterne der Heimat", "Schunkelpotpourri", "Windjammer", "Einmal die Ferne seh'n", dürfen auch die bekannten Lieder, die mit Solisten vorgetragen werden nicht fehlen. Die Gäste werden, bei freiem Eintritt, nicht nur musikalisch unterhalten, sondern werden wie immer mit reichlich Essen und Trinken versorgt. Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr an der Kajüte. Weitere Infos gibt es unter www.seemannschor-coburg.de. red