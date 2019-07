Muggendorf 10.07.2019

Sommerfest des Kneipps-Verein

Am Sonntag, 14. Juli, veranstaltet der Kneipp-Verein Muggendorf ein Sommerfest. Es beginnt um 14 Uhr an der Kneippanlage am Rosenauweg. Selbst gebackene Kuchen und Torten sorgen für den Gaumenschmaus,...