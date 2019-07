Prappach 22.07.2019

Sommerfest des Frauenbundes

Das Sommerfest des katholischen Frauenbundes Prappach findet am Freitag, 26. Juli, im Pfarrhof in Prappach statt. Der Beginn ist um 19 Uhr, steht in der Mitteilung der Organisatoren des Treffens. red