Sommerfest des Bürgerkreises Nord-Ost

Auch in diesem Jahr organisiert der Bürgerkreis des Stadtteiles im Quartier "Nord-Ost" zwischen Nordring und Kasernenstraße sein alljährliches Sommerfest. Alle Bad Kissinger Bürger, Gäste und Interessierte sind herzlich eingeladen, am Samstag, 20. Juli, ab 14.30 Uhr das Stadtteil-Sommerfest am Bürgerplatz an der Ecke Schurzstraße/Peter-Heil-Straße/Pfalzstraße zu genießen.

Für das leibliche Wohl sorgt der Bürgerkreis Nord-Ost zusammen mit der benachbarten Gaststätte "El Greco". Ab 16 Uhr wird der Musiker Ralph Brehm das Fest musikalisch begleiten. Die Besucher können sich auf ein offenes Miteinander in nachbarschaftlichem Umfeld freuen. Der Bürgerkreis organisiert die Veranstaltungen, um eine Gelegenheit zum gemeinsamen Feiern und zur Begegnung zu schaffen und mit dem eingenommenen Gewinn einen finanziellen Beitrag zu Maßnahmen im Stadtteil beisteuern zu können. sek