Neuensee vor 12 Stunden

Sommerfest der Soldatenkameradschaft

Die Soldaten- und Reservistenkameradschaft feiert am Samstag, 13.Juli, ab 18 Uhr ihr Sommerfest mit Preisverteilung der Ortsmeisterschaft und des Kameradschaftsschießens im Schulhof am Kulturhaus . Hi...