Oerlenbach vor 20 Stunden

Sommerfest der Siedlervereinigung

Die Siedlervereinigung Oerlenbach veranstaltet am Samstag, 29. Juni, ab 17.30 Uhr und am Sonntag, 30. Juni, ab 14 Uhr ihr alljährliches Sommerfest auf der Terrasse des Sportheimes. An beiden Tagen ist...